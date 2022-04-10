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В Башкирии мэр города подвозил горожан на такси

В Башкирии мэр города подвозил горожан на такси

13:05, 10 апр 2022

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов на один день сменил профессию и устроился в такси. Таким образом чиновник решил стать ближе к народу.

«Ни одна официальная бумага не раскроет проблему лучше, чем это сделает обычный человек. Это навело меня на мысль, попробовать совершенно новый формат общения с горожанами, - написал Рустем Газизов. - Когда вы идёте в те или иные организации за решением вопроса, вы уже на входе понимаете, что это официальное учреждение, мысленно готовы к тому, что всё будет по регламенту, в строгих рамках. А вот когда вы садитесь в такси, то совершенно не ожидаете встретить там мэра города, который спросит у вас, как вы живёте, что вас волнует, и как он может помочь в решении насущных вопросов».


По всем поступившим вопросам мэр обещал дать поручения и подчеркнул, что перевозил людей совершенно бесплатно.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак
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