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В Башкирии скончался спортивный журналист Рашит Утяев

В Башкирии скончался спортивный журналист Рашит Утяев

18:15, 10 апр 2022

8 апреля на 82-м году жизни остановилось сердце ветерана спортивной сферы и печати Рашита Утяева.

Как сообщили в пресс-службе Федерации шашек Башкортостана, журналист газеты «Баймакский вестник» (в 1965–2005 гг.), лауреат профессиональных премий им. С. Мифтахова (1977), им. Ш. Худайбердина (1992) был известным за пределами нашей республики шахматистом и шашистом, пропагандистом интеллектуальных видов спорта и досуга, активным участником Федерации шашек и шахмат Баймакского района.


На протяжении почти 50 лет Рашит Зиннатович многократно становился чемпионом и медалистом Баймакского района, Зауралья по шашкам и шахматам, победителем и призером республиканских, зональных соревнований по шашкам, выступал капитаном сборных команд Баймака и Баймакского района по обоим видам спорта.

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Источник: www.bashinform.ru
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