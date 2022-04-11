Погода в Башкирии 11 апреля 2022 года: облачно с прояснениями

08:00, 11 апр 2022

Удивительный характер погоды ожидается в Башкирии. Подробный прогноз предоставили синоптики Башгидромета.



По данным метеорологов, на территории республики в понедельник, 11 апреля будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, по юго-востоку до умеренного. Температура воздуха ночью составит от нуля до +5 градусов, в дневные часы потеплеет до +12,+17 по Цельсию. Виноват в таком потеплении антициклон. Юго-западные потоки в республике удерживают теплую погоду.







Ветер — юго-восточный умеренный.



Напомним, что первая неделя апреля в республике выдалась теплой, на 3-4 градуса выше нормы.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: соцсети