Погода в Башкирии 11 апреля 2022 года: облачно с прояснениями
08:00, 11 апр 2022
Удивительный характер погоды ожидается в Башкирии. Подробный прогноз предоставили синоптики Башгидромета.
По данным метеорологов, на территории республики в понедельник, 11 апреля будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, по юго-востоку до умеренного. Температура воздуха ночью составит от нуля до +5 градусов, в дневные часы потеплеет до +12,+17 по Цельсию. Виноват в таком потеплении антициклон. Юго-западные потоки в республике удерживают теплую погоду.
Ветер — юго-восточный умеренный.
Напомним, что первая неделя апреля в республике выдалась теплой, на 3-4 градуса выше нормы.