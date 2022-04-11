Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 11 апреля 2022 года: облачно с прояснениями

Погода в Башкирии 11 апреля 2022 года: облачно с прояснениями

08:00, 11 апр 2022

Удивительный характер погоды ожидается в Башкирии. Подробный прогноз предоставили синоптики Башгидромета.

По данным метеорологов, на территории республики в понедельник, 11 апреля будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, по юго-востоку до умеренного. Температура воздуха ночью составит от нуля до +5 градусов, в дневные часы потеплеет до +12,+17 по Цельсию. Виноват в таком потеплении антициклон. Юго-западные потоки в республике  удерживают теплую погоду.

Ветер — юго-восточный умеренный.

Напомним, что первая неделя апреля в республике выдалась теплой, на 3-4 градуса выше нормы.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: соцсети
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 10 апреля 2022 года: потеплеет до +17
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 10 апреля 2022 года: потеплеет до +17
Погода в Башкирии 5 апреля 2022 года: дождь и мокрый снег
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 5 апреля 2022 года: дождь и мокрый снег
В Башкирии прогнозируется теплая погода
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется теплая погода
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: