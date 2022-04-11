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В Башкирии дети не смогли попасть в школу из-за «убитых» дорог

В Башкирии дети не смогли попасть в школу из-за «убитых» дорог

20:48, 11 апр 2022

В Янаульском районе Башкирии дети не смогли попасть в школу на автобусах из-за плохого состояния дорог после зимы. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 11 апреля сообщила начальница управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Сегодня в Янаульском районе в трех направлениях не уехали школьные автобусы из-за того, что дорога в расквашенном состоянии. Глава Янаульского района бьет тревогу. Детки не поехали в школу. – отметила чиновница.

По ее словам, сейчас Центр управления республикой разбирается, «что и как сделать», чтобы не допускать повторения таких инцидентов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Янаульский район
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