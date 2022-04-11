В Башкирии дети не смогли попасть в школу из-за «убитых» дорог
20:48, 11 апр 2022
В Янаульском районе Башкирии дети не смогли попасть в школу на автобусах из-за плохого состояния дорог после зимы. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 11 апреля сообщила начальница управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
– Сегодня в Янаульском районе в трех направлениях не уехали школьные автобусы из-за того, что дорога в расквашенном состоянии. Глава Янаульского района бьет тревогу. Детки не поехали в школу. – отметила чиновница.
По ее словам, сейчас Центр управления республикой разбирается, «что и как сделать», чтобы не допускать повторения таких инцидентов.