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Погода в Башкирии 12 апреля 2022 года: небольшие дожди

Погода в Башкирии 12 апреля 2022 года: небольшие дожди

08:07, 12 апр 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 12 и 13 апреля. Метеорологи передали, что в эти дни будет дождливая погода. Температура воздуха поднимется до +19°С.

12 апреля местами пообещали небольшой дождь. Ветер ожидается восточный, юго-восточный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха днем 9-14°С.

13 апреля местами пройдет небольшой дождь. Ветер по прогнозу будет восточный, юго-восточный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем 9-14°, по югу до +19°С.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: погода
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