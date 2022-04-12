Погода в Башкирии 12 апреля 2022 года: небольшие дожди

08:07, 12 апр 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 12 и 13 апреля. Метеорологи передали, что в эти дни будет дождливая погода. Температура воздуха поднимется до +19°С.



12 апреля местами пообещали небольшой дождь. Ветер ожидается восточный, юго-восточный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха днем 9-14°С.



13 апреля местами пройдет небольшой дождь. Ветер по прогнозу будет восточный, юго-восточный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем 9-14°, по югу до +19°С.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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Фото: соцсети