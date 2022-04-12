Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Наиль Муслимов

08:47, 12 апр 2022

Накануне в селе Ахуново, что в Учалинском районе Башкирии, состоялась церемония прощания с 19-летним Наилем Муслимовым, погибшим во время спецоперации на Украине. Военнослужащий контрактной службы был награжден посмертно Орденом Мужества.







Проститься с героем пришли глава Учалинского района республики Руслан Гилязетдинов, вице-премьер регионального правительства Башкирии Ирек Сагитов, а также зам военного комиссара полковник Сергей Нетунаев. На траурную церемонию в селе Ахуново пришли односельчане, друзья, одноклассники, ветераны боевых действий.



Наиль Муслимов родился 24 января 2003 года, после окончания местной школы поступил в Учалинский колледж горной промышленности на тракториста. Через два года молодой человек отправился служить в армию, где после срочной службы заключил контракт и стал гранатометчиком мотострелкового батальона.





Вице-премьер башкирского правительства Ирек Сагитов передал родным Наиля Муслимова Орден Мужества, которым парень был награжден по Указу Президента России.

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Фото: пресс-служба администрации Учалинского района Башкирии