Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Анаев

11:56, 12 апр 2022

Сегодня, 12 апреля, проходит прощание с уроженцем Башкирии Александром Анаевым, который скончался в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил брат погибшего. Информацию подтвердили в военкомате Башкирии.



Александру было 25 лет, он — уроженец Белорецкого района. Как сообщил его брат, Анаев служил в военной части в Краснодарском крае наводчиком танкового взвода. У него остались жена и ребенок.







Ранее сообщалось о том, что накануне в селе Ахуново, что в Учалинском районе Башкирии, состоялась церемония прощания с 19-летним Наилем Муслимовым, погибшим во время спецоперации на Украине. Военнослужащий контрактной службы был награжден посмертно Орденом Мужества.





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Фото: семья Александра Анаева