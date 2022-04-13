Погода в Башкирии 13 апреля 2022 года: кратковременные дожди и потепление

08:08, 13 апр 2022

Башгидрометцентр представил прогноз погоды на 13 и 14 апреля. Синоптики пообещали кратковременные дожди и потепление до +22°.



Сегодня, 13 апреля, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +11,+16°.



14 апреля ночью местами, днем по республике ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +17,+22°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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