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В России продлят срок действия водительских удостоверений

В России продлят срок действия водительских удостоверений

14:26, 13 апр 2022

В России сообщили очень неожиданную новость для водителей. Срок действия водительских удостоверений россиян автоматически продлят. Об этом говорится в Телеграм-канале правительства РФ.

Согласно новому постановлению правительства РФ № 626, это изменение коснется российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Их продлят автоматически на три года. Причем удостоверения продлят как для водителей личных автомашин, так и для тех, кто их использует для работы.


Кроме того, на год будет продлен срок действия некоторых других документов, например, диагностических карт для транспорта, зарегистрированного в районах Крайнего Севера и предназначенного для перевозок опасных грузов.

Цель такого решения — снизить административную нагрузку на граждан и организации, поясняют эксперты.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: astrakhan.su
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