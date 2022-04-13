В России продлят срок действия водительских удостоверений

14:26, 13 апр 2022

В России сообщили очень неожиданную новость для водителей. Срок действия водительских удостоверений россиян автоматически продлят. Об этом говорится в Телеграм-канале правительства РФ.







Согласно новому постановлению правительства РФ № 626, это изменение коснется российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Их продлят автоматически на три года. Причем удостоверения продлят как для водителей личных автомашин, так и для тех, кто их использует для работы.





Кроме того, на год будет продлен срок действия некоторых других документов, например, диагностических карт для транспорта, зарегистрированного в районах Крайнего Севера и предназначенного для перевозок опасных грузов.



Цель такого решения — снизить административную нагрузку на граждан и организации, поясняют эксперты.





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Фото: astrakhan.su