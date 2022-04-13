В Башкирии выросло число работников, находящихся под риском увольнения

14:57, 13 апр 2022

В Башкирии отмечается небольшой рост риска увольнения, сообщила в ЦУРе министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова.



По ее словам, мониторингом минтруда охвачены на данный момент почти 12,4 тысячи предприятий и организаций республики. В общей сложности 628 тысяч сотрудников.







«Это реально хорошее покрытие по всей республике, и могу сказать, что немножко начался рост риска увольнения. Под риском увольнения находились 12 тысяч работников на прошлой неделе, стало 15 тысяч человек», — констатировала Иванова.



Под риском увольнения понимается, в первую очередь, заблаговременное предупреждение работника о предстоящем увольнении, простой, отпуск без сохранения зарплаты, неполный рабочий день.





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