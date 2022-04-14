Погода в Башкирии 14 апреля 2022 года: грозы и сильный ветер

08:06, 14 апр 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 14 и 15 апреля. Синоптики пообещали грозы и сильные порывы ветра.



По информации метеорологов, 14 апреля, ночью и днем по республике пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывы усилятся до сильных. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +17, +22°.







15 апреля пообещали кратковременные дожди, ночью местами грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем +9,+14°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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