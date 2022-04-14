Стала известна численность ветеранов Великой Отечественной войны в Уфе

09:11, 14 апр 2022

В столице Башкирии на данный момент проживает 3067 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 98 участников и инвалидов, 38 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 43 жителя блокадного Ленинграда, 2855 тружеников тыла и 675 вдов участников войны.







Мэр Уфы Ратмир Мавлиев провёл совещание по организации празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что «все должно быть организовано на высоком уровне. День Победы должен стать запоминающимся масштабным праздником для всех. Поэтому нужны свежие необычные идеи, новые мероприятия».



В городе планируется провести десятки военно-патриотических, культурных и спортивных мероприятий, на которых организуют дежурство медработников, полицейских, общественное питание. Также будет продлена работа общественного транспорта.





«Заботой и всесторонним вниманием фронтовики должны быть окружены всегда. Для тех ветеранов, кто по состоянию здоровья не может присутствовать на празднике, необходимо провести парады во дворах», - отметил уфимский сити-менеджер.





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