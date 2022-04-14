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В Башкирии солдат из Башкирии, которого считали погибшим на Украине, оказался жив

В Башкирии солдат из Башкирии, которого считали погибшим на Украине, оказался жив

10:16, 14 апр 2022

Душещипательную историю рассказал глава Куюргазинского района Юлай Ильясов.

«Наш солдат из Таймасово, которого мы считали погибшим в спецоперации, оказался жив!!!

Сегодня я и военком Пержинский Максим Александрович были в семье, сообщили скорбную весть, взяли у мамы кровь для анализа ДНК для идентификации погибшего… Маму увезли на скорой… Слёзы лились из глаз… А он сам позвонил и сообщил, что жив!!!
Ошибка случилась. Другой боец оказался…», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Юлай Ильясов добавил, что горе случилось в другой семье, и выразил соболезнования всем матерям и отцам военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Куюргазинский район
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