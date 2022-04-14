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В Башкирии помогли маме, которая жила с детьми на кухне

В Башкирии помогли маме, которая жила с детьми на кухне

11:42, 14 апр 2022

В министерстве семьи и труда Башкирии сообщили, как помогли многодетной маме Файрузе Хабибуллиной, которая жила с детьми на кухне у соседа.

«С многодетной мамой начали работу специалисты службы семьи в Кушнаренковском районе Межрайонного центра «Семья», - рассказал начальник управления семейной политики Ольга Шахова. - Ей было предложено место в отделении помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, в городе Уфе, но она отказалась от этого варианта, мотивировав это тем, что дети уже привыкли к школе в Кушнаренково. Также было рассмотрено несколько вариантов по съемным комнатам – за 4-5 тыс. в месяц. Но этот вариант также был отклонен, по-видимому, из-за нехватки  средств в семейном бюджете. В настоящее время, маму с дочками временно пустили пожить к себе родители».


С семьей Хабибуллиных заключен социальный контракт, в рамках которого мама будет получать по 12 тыс. рублей в месяц до сентября 2022 года. Данные средства она планирует направить на приобретение строительных материалов и предметов мебели. Также ей нашли работу – с 14 апреля она будет трудиться помощником повара в кафе.

«В мае запланирована установка окон в срубе, затем наши специалисты помогут оформить дом в собственность. Также решается вопрос о постановке семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий,  маме помогают собрать необходимый пакет документов.  По истечении действия соцконтракта могут быть оказаны иные меры соцподдержки», – добавила Ольга Шахова.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: Наталья Кузнецова
Теги: Кушнаренковский район
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