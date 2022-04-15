Погибший военный из Башкирии перед отправкой на Украину сделал предложение своей девушке

09:01, 15 апр 2022

На днях в Башкирии простились с 23-летним уроженцем Туймазинского района Данисом Рыбаковым, который погиб во время спецоперации на Украине. Проводить в последний путь героя собрались родные и близкие Даниса Рыбакова, его друзья и односельчане, а также убитая горем невеста, которой Данис сделал предложение руки и сердца, перед тем как отправиться на Украину.







Как сообщает издание Оrenday.ru, Данис Рыбаков проходил службу в поселке Тоцкий под Оренбургом, где и познакомился с девушкой по имени Гульнара, которая работала парикмахером в военном городке. Между ними быстро вспыхнули чувства, а уже совсем скоро Данис представил свою избранницу родителям и объявил о помолвке.



А уже через пару месяцев Данис сообщил избраннице, что он примет участие в спецоперации, но он обязательно скоро вернется, и тогда они сразу же поженятся.





- Я лежала в больнице, когда узнала об этом. Отговаривала Даниса ехать, но он стоял на своем. Говорил, что, когда вернется, сыграем свадьбу, - рассказала девушка в беседе с изданием.



А уже в марте пришло скорбное известие о гибели 23-летнего ефрейтора. Узнав о смерти любимого, у Гульнары случился нервный срыв, ее долго отпаивали лекарствами. На похоронах она была рядом с безутешными родителями Даниса Рыбакова и поддерживала их.

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Фото: личная страница Даниса Рыбакова