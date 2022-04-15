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В Башкирии умер автор проекта Конгресс-холла «Торатау» Ришат Муллагильдин

В Башкирии умер автор проекта Конгресс-холла «Торатау» Ришат Муллагильдин

14:25, 15 апр 2022

Умер известный архитектор, автор проекта здания Конгресс-холла «Торатау» Ришат Муллагильдин.

Ришат Усманович Муллагильдин родился в Уфе 3 февраля 1969 года. Член Союза архитекторов России. Окончил Московский архитектурный институт. Стажировался в Шибаурском технологическом институте  в Токио, учился в токийском университете Кейо. С 1994 года - архитектор Управления по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2», в 1998—1999 годах архитектор проектной фирмы «Nihon Sekkei», одновременно в 1999—2001 годах архитектор-инструктор Шибаурского технологического института в Японии, с 2005 года -  президент ООО «RAUM Architects» (Уфа).


В Уфе по проектам Ришата Муллагильдина реализовано градостроительное развитие части южного склона правобережья реки Белой (с 2005), возведено здание Конгресс-холла, проведена реконструкция ипподрома «Акбузат» (оба в 2007 году совместно с японским архитектором Киоказу Араи). Автор свыше 20 научных трудов, посвященных актуальным проблемам архитектуры, градостроительства и дизайна, каталогов выставок, сборника «Путеводитель по российской архитектуре» (Токио, 2002 год на японском языке). Лауреат национальной премии «ARX Awards» (2006, 2007; обе — Москва), а также Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева (2008). Был советником президента РБ по вопросам архитектуры и градостроительства, в совершенстве владел японским языком. В последние годы жил в Уфе.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: arch-club.ru
Теги: Уфа
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