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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Нухов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Нухов

09:18, 16 апр 2022

В райцентре Балтачевского района Башкирии, селе Старобалтачево, 16 апреля пройдет траурная церемония прощания с погибшем во время спецоперации в Украине уроженцем деревни Ташлы-Елга Тимуром Нуховым. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава района Ильгиз Субушев.

По словам главы района, похоронят молодого человека в родной деревне. А в 11 часов утра в районном Дворце культуры села Старобалтачево пройдет церемония прощания с героем. О погибшем известно, что в армию он был призван 1 июля 2018 года сразу по окончании колледжа. После срочной службы в городе Чебаркуль он заключил контракт и продолжил службу в рядах армии России.


Тимур Нухов служил старшим оператором отделения радиотехнической разведки. По неподтвержденным данным, молодой человек погиб 6 марта 2022 года. Награжден посмертно Орденом Мужества.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Ильгиз Субушев/vk.com/subushevilgiz
Теги: Балтачевский район Погибшие на Украине
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