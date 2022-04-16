Жители Башкортостана получили уведомления о будущей пенсии

09:27, 16 апр 2022

С этого года ПФР начал информировать россиян о пенсионных правах. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале Госуслуг.







Как сообщили в отделении ПФР по Республике Башкортостан, в дальнейшем информация будет приходить раз в три года.



Данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере пенсионных накоплений получили более 740 тысяч россиян, в том числе 17 987 жителей Башкирии. В информационном письме приведены условия получения страховой пенсию по старости, время необходимого стажа до выхода на пенсию, а также примерный размер пенсии.





Проактивное информирование позволяет людям заранее оценить свои пенсионные права и при желании — предпринять шаги по их увеличению.



Тем, у кого нет учетной записи на Госуслугах, информация предоставляется во всех клиентских службах ПФР при личном обращении, констатировали в ведомстве.





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