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В центре столицы Башкирии торчащий из асфальта металлический штырь накрыли кирпичом

В центре столицы Башкирии торчащий из асфальта металлический штырь накрыли кирпичом

19:20, 16 апр 2022

Фотографии странного натюрморта на дороге по улице Таллинской были опубликованы в социальных сетях 15 апреля.

На фото виден металлический штырь из асфальта, который заботливо отмечен кирпичом, видимо для того, чтобы предупредить об опасности водителей. Расположена странная инсталляция на улице Таллинской, прямо напротив школы им генерала Шаймуратова № 104.

Примечательно, что ранее прямо напротив располагалась приемная партии «Единая Россия», но сейчас она по данному адресу не работает.

В пресс-службу администрации Демского района, где заявили, что не знают как и откуда из асфальта появился штырь, но пообещали его убрать. В администрации также добавили, что «никто не забивал его туда специально».

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Источник: mkset.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа
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