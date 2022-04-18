Погода в Башкирии 17 апреля 2022 года: пасмурно, но тепло
08:00, 18 апр 2022
В понедельник, 18 апреля, в Башкирии ожидается теплая, но пасмурная погода.
По данным Башгидромета, в республике ожидаются небольшие дожди, а по югу региона – без осадков. Ветер слабый переменных направлений. Ночью в Башкирии похолодает до +1 градуса, а днем температура воздуха поднимется до отметки в +17 градусов.
В Уфе прогнозируют пасмурную и теплую погоду. Ранним утром и днем ожидаются небольшие дожди. Днем в столице воздух прогреется до +14 градусов, а ночью столбик термометра опустится до + 6 градусов. Также в светлое время суток в столице ожидается юго-западный ветер скоростью до 10 метров в секунду.