Погода в Башкирии 17 апреля 2022 года: пасмурно, но тепло

08:00, 18 апр 2022

В понедельник, 18 апреля, в Башкирии ожидается теплая, но пасмурная погода.



По данным Башгидромета, в республике ожидаются небольшие дожди, а по югу региона – без осадков. Ветер слабый переменных направлений. Ночью в Башкирии похолодает до +1 градуса, а днем температура воздуха поднимется до отметки в +17 градусов.







В Уфе прогнозируют пасмурную и теплую погоду. Ранним утром и днем ожидаются небольшие дожди. Днем в столице воздух прогреется до +14 градусов, а ночью столбик термометра опустится до + 6 градусов. Также в светлое время суток в столице ожидается юго-западный ветер скоростью до 10 метров в секунду.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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