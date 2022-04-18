В Башкирии начнет действовать запрет на ловлю рыбы

09:50, 18 апр 2022

С 25 апреля в Башкирии будет действовать ограничение рыбной ловли. Запрет на рыбалку в местах нерестилищ продлится до 5 июня.



В разрешенных местах можно будет рыбачить с берега на одну поплавочную или донную удочку с одним-двумя крючками на одного человека.







В пресс-службе Национального парка «Башкирия» напомнили, что кумжу (пресноводную форму форели), тайменя и хариуса запрещено добывать в любое время года. Если они попались на крючок, их нужно сразу же отпустить в водоем с наименьшими повреждениями.



Отмечается, что за рыбалку на акватории Нугушского водохранилища полагается штраф в размере от 3000 до 4000 рублей, так как это приравнивается к нарушению режима охраны территории национального парка. В нерестовый период инспекторы усилят патрулирование водоемов.





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