Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Халимов

11:17, 19 апр 2022

Во время военной спецоперации на Украине погиб 22-летний Руслан Халимов – уроженец башкирского села Раевский Альшеевского района. Об этом 18 апреля в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Дамир Мустафин.







Халимов – выпускник Раевской школы №2. После прохождения срочной службы в 2020 году он остался в рядах российской армии на контрактной основе.



– Свою жизнь он посвятил беззаветному служению Родине и до последнего дня остался верен воинской присяге. – написал чиновник.



Церемония прощания с солдатом состоится завтра, 20 апреля, в 11:00 перед Дворцом культуры села Раевский.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Нухов.

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Фото: vk.com // Дамир Мустафин