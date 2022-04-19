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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Халимов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Халимов

11:17, 19 апр 2022

Во время военной спецоперации на Украине погиб 22-летний Руслан Халимов – уроженец башкирского села Раевский Альшеевского района. Об этом 18 апреля в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Дамир Мустафин.

Халимов – выпускник Раевской школы №2. После прохождения срочной службы в 2020 году он остался в рядах российской армии на контрактной основе.

– Свою жизнь он посвятил беззаветному служению Родине и до последнего дня остался верен воинской присяге. – написал чиновник.

Церемония прощания с солдатом состоится завтра, 20 апреля, в 11:00 перед Дворцом культуры села Раевский.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Нухов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Дамир Мустафин
Теги: Альшеевский район Погибшие на Украине
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