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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Максим Ядров

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Максим Ядров

22:07, 19 апр 2022

В Башкирии пройдет церемония прощания с погибшим во время военной спецоперации на Украине танкистом Максимом Ядровым. Об этом сообщила администрация Буздякского района.

Как сообщает издание «Буздякские новости», молодой человек родился 11 апреля 1999 года в селе Буздяк. В прошлом году он окончил в звании лейтенанта Казанское высшее танковое командное училище. После учебы Максим Андреевич был направлен на прохождении службы в должности командира танкового взвода в береговую оборону Черноморского флота в Республике Крым.

Прощание с погибшим военным состоится завтра, 20 апреля, в 12.00 часов на площади перед РДК в родном селе Ядрова – Буздяк.


Напомним, недавно стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине уроженца Альшеевского района Башкирии Руслана Халимова. Ему было всего 22 года.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/buzdyakadm
Теги: Буздякский район Погибшие на Украине
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