Военного из Башкирии отметили за мужественные действия во время спецоперации на Украине

11:57, 20 апр 2022

Выпускника кадетского класса школы №20 башкирского города Белорецка, старлея танковой роты Вадима Гаврикова отметили в Минобороны России за мужественные действия во время спецоперации на Украине.







Танковая рота под командованием старшего лейтенанта Вадима Гаврикова освобождала один из населенных пунктов. Офицер и его подчиненные прорвали оборонительный рубеж, уничтожив при этом четыре танка противника и до 20 украинских военных. Затем под командованием Гаврикова были подбиты две долговременные огневые точки противника и несколько расчетов противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». При последующем сопротивлении также были ликвидированы три боевые машины пехоты.





– Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Вадима Гаврикова в сочетании с высокой подготовленностью его подчиненных создали условия для освобождения населенного пункта, – заключили в Минобороны РФ.

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