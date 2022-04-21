Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Камалов

18:52, 21 апр 2022

Во время спецоперации на Украине погиб 29-летний разведчик-оператор сержант Денис Камалов из Уфы. Об этом сообщили сегодня, 21 апреля, в Федерации бокса Башкирии.







«Пришла печаль и в наш дом! Представитель нашего вида спорта Камалов Денис Мавлитович погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины. Воинское звание - сержант, специальность - разведчик. Скорбим! Вечная память!» – следует из опубликованного сообщения.



По предоставленной информации, уфимец погиб 13 апреля. Подробности неизвестны. Денис Камалов закончил Республиканскую школу-интернат №5 cпортивного профиля в Уфе. Его охарактеризовали как отличного спортсмена и прекрасного парня.





«Наш ученик, выпускник. Прекрасный парень, отличный спортсмен. Вечная память! Вечная слава», – прокомментировали в школе.

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Фото: Федерация бокса Республики Башкортостан