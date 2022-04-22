Погода в Башкирии 22 апреля 2022 года: местами дожди, туман и +14 градусов

08:06, 22 апр 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. По информации синоптиков, 22 и 23 апреля в республике ожидается туман, небольшой дождь. Максимально температура воздуха поднимется до +14°.







22 апреля, по предоставленным данным, утром будет туман, видимость в котором составит 500-1000 метров. Также в регионе пообещали небольшой дождь и температуру воздуха днем +9,+14°.



23 апреля по прогнозу не будет существенных осадков. В южных регионах пройдет дождь, придет также и северный порывистый ветер. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +9,+14°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram