Погода в Башкирии 22 апреля 2022 года: местами дожди, туман и +14 градусов
08:06, 22 апр 2022
Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. По информации синоптиков, 22 и 23 апреля в республике ожидается туман, небольшой дождь. Максимально температура воздуха поднимется до +14°.
22 апреля, по предоставленным данным, утром будет туман, видимость в котором составит 500-1000 метров. Также в регионе пообещали небольшой дождь и температуру воздуха днем +9,+14°.
23 апреля по прогнозу не будет существенных осадков. В южных регионах пройдет дождь, придет также и северный порывистый ветер. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +9,+14°.