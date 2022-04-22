В столице Башкирии заработала речная навигация

08:53, 22 апр 2022

Администрация Уфы сообщила, что накануне, 21 апреля, открыли речную навигацию и паромные переправы. Всего ремонтно-отстойный пункт покинули восемь судов.



Сегодня, 22 апреля, начнут работать переправы в Дудкино, в Сипайлово, на ДОКе, на Трамплине, а также по маршруту «Сипайлово – Зеленый Мыс». 23 апреля откроются переправы в Чесноковке и Козарезе.



В мэрии отметили, что все суда подготовлены к работу и соответствуют нормам безопасности.



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Фото: администрация Уфы