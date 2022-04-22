Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артем Мамыкин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артем Мамыкин

11:51, 22 апр 2022

Торжественное прощание с контрактником состоится в пятницу, 22 апреля, сообщается в официальной группе «Вконтакте» Белорецкого района.

Военнослужащего призвали на срочную службу в 2001 году после окончания местного профессионального лицея. Известно, что он служил в отряде спецназначения «Витязь». Участвовал в Чеченской компании, освобождал заложников «Норд-Оста». Завершив в 2003 году срочную службу в течение десяти лет трудился на Белорецком металлургическом комбинате.

Ранее стало известно о гибели на Украине 28-летнего уроженца Уфы Дениса Камалова.


19 апреля сообщалось, что во время спецоперации погиб 23-летний Максим Ядров из Буздяка. Накануне Минобороны России отметило мужество выпускника кадетского класса из Башкирии Вадима Гаврикова. Танковая рота под его командованием освободила населенный пункт.

Читайте также:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Халимов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район
Читайте также

Военного из Башкирии отметили за мужественные действия во время спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Военного из Башкирии отметили за мужественные действия во время спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Максим Ядров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Максим Ядров
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Набиуллин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Набиуллин


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: