Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артем Мамыкин

11:51, 22 апр 2022

Торжественное прощание с контрактником состоится в пятницу, 22 апреля, сообщается в официальной группе «Вконтакте» Белорецкого района.







Военнослужащего призвали на срочную службу в 2001 году после окончания местного профессионального лицея. Известно, что он служил в отряде спецназначения «Витязь». Участвовал в Чеченской компании, освобождал заложников «Норд-Оста». Завершив в 2003 году срочную службу в течение десяти лет трудился на Белорецком металлургическом комбинате.



Ранее стало известно о гибели на Украине 28-летнего уроженца Уфы Дениса Камалова.





19 апреля сообщалось, что во время спецоперации погиб 23-летний Максим Ядров из Буздяка. Накануне Минобороны России отметило мужество выпускника кадетского класса из Башкирии Вадима Гаврикова. Танковая рота под его командованием освободила населенный пункт.

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