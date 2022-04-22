Жительница Башкирии пожаловалась на соседа, который ходит голым перед маленькими детьми

19:43, 22 апр 2022

В Уфе в одной из коммунальных картин мужчина ходит обнажённым на глазах у несовершеннолетних. Об этом рассказали пользователи соцсетей.







Сообщается, что первой пристрастие к нудизму у мужчины не посчастливилось обнаружить 4-летней дочери его соседки. Женщина, в свою очередь, попросила мужчину не делать так, на что получила ответ «как хочу, так и хожу!».



По мнению мамы двух девочек, одна из которых и увидела обнаженного мужчину, он, а также его сожительница-пенсионерка ведут себя таким образом с целью выжить из коммунальной квартиры всех остальных жильцов.





Примечательно, что, по словам женщины, сожительствующая с нудистом пенсионерка также демонстрировала неадекватное поведение по отношению к соседям. Так, по словам старшей дочери женщины, она с палкой пыталась разбить камеры наблюдения и наброситься на неё и более того, угрожала расправой всей ее семье.

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