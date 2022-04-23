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Погода в Башкирии 23 апреля 2022 года: ожидается потепление

Погода в Башкирии 23 апреля 2022 года: ожидается потепление

08:00, 23 апр 2022

В субботу и воскресенье в Башкирии ожидается достаточно комфортная погода. По прогнозам синоптиков, небольшие дожди возможны лишь в отдельных районах республики, по остальной территории республики ожидается погода без осадков.

«Ночью температура воздуха повысится от 0,-5° до -2,+3°, а днем ожидается в пределах 11-16° тепла», — говорится в сообщении Башгидрометцентра.

Радоваться теплу жители Башкирии будут и на следующей неделе. Согласно метеорологическим данным, юго-западными потоками на территорию республики начнет поступать более теплая воздушная масса, что приведет к дальнейшему повышению температуры воздуха.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
Теги: погода
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