Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Паралимпийская чемпионка из Башкирии оказалась в числе обманутых дольщиков

Паралимпийская чемпионка из Башкирии оказалась в числе обманутых дольщиков

10:21, 23 апр 2022

Восьмикратная чемпионка паралимпийских игр и заслуженный мастер спорта Оксана Савченко оказалась среди обманутых дольщиков элитного долгостроя – жилого комплекса «Арбат» на улице Чернышевского. Он находится напротив рядом с кинотеатром «Родина».

– Квартира была куплена на призовые деньги от Паралимпийских игр еще в 13-м году, после лондонской Паралимпиады в 12-м. И вот до сих пор ожидаю. Уже сменила и место жительства, скажем так, поменяла. Но вот все строится, строится, – рассказала Савченко ГТРК «Башкортостан».

Всего в элитный «Арбат» вложились порядка 200 дольщиков. Сейчас жилой комплекс достраивается за счет средств федерального фонда защиты прав дольщиков. Планируемая дата сдачи объекта – четвертый квартал текущего года.

Читайте также:

Паралимпийская чемпионка раскритиковала работу Минспорта Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Читайте также

На завершение строительства проблемного дома в центре Уфы направят федеральные деньги
Экономика в Башкирии
На завершение строительства проблемного дома в центре Уфы направят федеральные деньги
Паралимпийская чемпионка из Уфы Оксана Савченко высказалась против штрафов за нарушение масочного режима
Общество в Башкирии
Паралимпийская чемпионка из Уфы Оксана Савченко высказалась против штрафов за нарушение масочного режима
"Задницу свою подними и подойди ко мне!": паралимпийская чемпионка пожаловалась на оскорбление вице-премьера Башкирии
Общество в Башкирии
"Задницу свою подними и подойди ко мне!": паралимпийская чемпионка пожаловалась на оскорбление вице-премьера Башкирии
Госстрой Башкирии до конца года заселит 199 семей обманутых дольщиков в Уфе
Общество в Башкирии
Госстрой Башкирии до конца года заселит 199 семей обманутых дольщиков в Уфе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: