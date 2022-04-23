Паралимпийская чемпионка из Башкирии оказалась в числе обманутых дольщиков

10:21, 23 апр 2022

Восьмикратная чемпионка паралимпийских игр и заслуженный мастер спорта Оксана Савченко оказалась среди обманутых дольщиков элитного долгостроя – жилого комплекса «Арбат» на улице Чернышевского. Он находится напротив рядом с кинотеатром «Родина».







– Квартира была куплена на призовые деньги от Паралимпийских игр еще в 13-м году, после лондонской Паралимпиады в 12-м. И вот до сих пор ожидаю. Уже сменила и место жительства, скажем так, поменяла. Но вот все строится, строится, – рассказала Савченко ГТРК «Башкортостан».



Всего в элитный «Арбат» вложились порядка 200 дольщиков. Сейчас жилой комплекс достраивается за счет средств федерального фонда защиты прав дольщиков. Планируемая дата сдачи объекта – четвертый квартал текущего года.

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Фото: скрин видео