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Власти столицы Башкирии рассказали, где прогремит салют в честь Дня Победы

Власти столицы Башкирии рассказали, где прогремит салют в честь Дня Победы

10:47, 23 апр 2022

В Уфе в День Победы будет праздничный салют. Как рассказали в мэрии сегодня, 23 апреля, точная информация о месте и проведении станет известна на следующей недели, но одна из площадок уже утверждена.

9 Мая салют прогремит на площади Ленина возле здания Горсовета. Также рассматривается дополнительное место — перед ДК «Машиностроителей». Предварительно планируется начать запуск в то же время, как и на День Победы в 2021 году, в 23:00.

Ранее стало известно, что также состоится шествие «Бессмертного полка». Организаторы ожидают, что в акции примут участие 150 тысяч человек.

Ранее администрация Уфы сообщила, что накануне, 21 апреля, открыли речную навигацию и паромные переправы. Всего ремонтно-отстойный пункт покинули восемь судов. 

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа
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