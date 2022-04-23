Власти столицы Башкирии рассказали, где прогремит салют в честь Дня Победы
10:47, 23 апр 2022
В Уфе в День Победы будет праздничный салют. Как рассказали в мэрии сегодня, 23 апреля, точная информация о месте и проведении станет известна на следующей недели, но одна из площадок уже утверждена.
9 Мая салют прогремит на площади Ленина возле здания Горсовета. Также рассматривается дополнительное место — перед ДК «Машиностроителей». Предварительно планируется начать запуск в то же время, как и на День Победы в 2021 году, в 23:00.
Ранее стало известно, что также состоится шествие «Бессмертного полка». Организаторы ожидают, что в акции примут участие 150 тысяч человек.