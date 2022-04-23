Власти столицы Башкирии рассказали, где прогремит салют в честь Дня Победы

10:47, 23 апр 2022

В Уфе в День Победы будет праздничный салют. Как рассказали в мэрии сегодня, 23 апреля, точная информация о месте и проведении станет известна на следующей недели, но одна из площадок уже утверждена.







9 Мая салют прогремит на площади Ленина возле здания Горсовета. Также рассматривается дополнительное место — перед ДК «Машиностроителей». Предварительно планируется начать запуск в то же время, как и на День Победы в 2021 году, в 23:00.



Ранее стало известно, что также состоится шествие «Бессмертного полка». Организаторы ожидают, что в акции примут участие 150 тысяч человек.



Ранее администрация Уфы сообщила, что накануне, 21 апреля, открыли речную навигацию и паромные переправы. Всего ремонтно-отстойный пункт покинули восемь судов.

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