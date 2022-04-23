Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Фадис Аллаяров

11:17, 23 апр 2022

Ефрейтор Фадис Аллаяров из деревни Тулубаево Бижбулякского района погиб в ходе спецоперации на Украине. Сегодня состоится церемония прощания, сообщил глава района.







Стало известно о смерти уроженца деревни Тулубаево Бижбулякского района в ходе спецоперации на Украине. Как сообщил глава муниципалитета в своих социальных сетях, ефрейтор Фадис Аллаяров погиб 13 апреля.



Так, траурная церемония состоится сегодня, 23 апреля, в 11 утра на площади перед Бижбулякским Дворцом культуры.



Ранее сообщалось о том, что глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал о погибшем во время спецоперации на Украине 39-летнем ефрейторе Артеме Мамыкине. Церемония прощания с ним прошла сегодня в городском дворце культуры муниципалитета.

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Фото: соцсети