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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Фадис Аллаяров

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Фадис Аллаяров

11:17, 23 апр 2022

Ефрейтор Фадис Аллаяров из деревни Тулубаево Бижбулякского района погиб в ходе спецоперации на Украине. Сегодня состоится церемония прощания, сообщил глава района.

Стало известно о смерти уроженца деревни Тулубаево Бижбулякского района в ходе спецоперации на Украине. Как сообщил глава муниципалитета в своих социальных сетях, ефрейтор Фадис Аллаяров погиб 13 апреля.

Так, траурная церемония состоится сегодня, 23 апреля, в 11 утра на площади перед Бижбулякским Дворцом культуры.

Ранее сообщалось о том, что глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал о погибшем во время спецоперации на Украине 39-летнем ефрейторе Артеме Мамыкине. Церемония прощания с ним прошла сегодня в городском дворце культуры муниципалитета.

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Источник: mkset.ru
Фото: соцсети
Теги: Бижбулякский район Погибшие на Украине
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