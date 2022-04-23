Глава Башкирии рассказал, сколько уроженцев республики защищают Донбасс
19:16, 23 апр 2022
Донбасс защищают «тысячи» жителей Башкирии. Об этом сообщил глава Башкирии. Кроме того, Хабиров пообещал «окружить заботой» семьи погибших солдат.
22 апреля, глава республики, выступая в рамках музыкально-патриотического марафона, заявил, что «тысячи» солдат из Башкирии защищают Донбасс, их ждут домой «живыми и невредимыми».
Тысячи наших парней, которые сейчас защищают Донбасс, должны знать, что мы с ними, что мы ждём их домой, живыми и невредимыми,
Радий Хабиров.
Кроме того, Радий Хабиров заявил, что память погибших солдат будет чтиться, а их семьи пообещал обязательно окружить «теплом и заботой».
Источник:
mkset.ru
Фото: glavarb.ru
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