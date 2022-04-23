В Башкирию возвращаются участники военной спецоперации на Украине

19:22, 23 апр 2022

Солдаты, принимавшие участие в специальной военной операции на Украине, возвращаются в республику.



Стало известно, что в Туймазинском районе встретили колонну Республиканского сводного отряда Росгвардии, которая возвращается из Украины. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава муниципалитета Айдар Суфиянов.



Кроме того, издание UfaTime.ru со ссылкой на собственного источника сообщает, что солдаты также вернулись и в Уфу. Известно, что для участников спецоперации был организован праздничный концерт.



Ранее, Радий Хабиров заявил, что в спецоперации на Украине участвуют «тысячи» уроженцев Башкирии.



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Фото: соцсети