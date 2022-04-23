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В Башкирию возвращаются участники военной спецоперации на Украине

В Башкирию возвращаются участники военной спецоперации на Украине

19:22, 23 апр 2022

Солдаты, принимавшие участие в специальной военной операции на Украине, возвращаются в республику.

Стало известно, что в Туймазинском районе встретили колонну Республиканского сводного отряда Росгвардии, которая возвращается из Украины. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава муниципалитета Айдар Суфиянов.

Кроме того, издание UfaTime.ru со ссылкой на собственного источника сообщает, что солдаты также вернулись и в Уфу. Известно, что для участников спецоперации был организован праздничный концерт.

Ранее, Радий Хабиров заявил, что в спецоперации на Украине участвуют «тысячи» уроженцев Башкирии.

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Источник: mkset.ru
Фото: соцсети
Теги: Туймазинский район
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