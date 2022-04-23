В Башкирию возвращаются участники военной спецоперации на Украине
19:22, 23 апр 2022
Солдаты, принимавшие участие в специальной военной операции на Украине, возвращаются в республику.
Стало известно, что в Туймазинском районе встретили колонну Республиканского сводного отряда Росгвардии, которая возвращается из Украины. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава муниципалитета Айдар Суфиянов.
Кроме того, издание UfaTime.ru со ссылкой на собственного источника сообщает, что солдаты также вернулись и в Уфу. Известно, что для участников спецоперации был организован праздничный концерт.