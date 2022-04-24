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Погода в Башкирии 24 апреля 2022 года: потепление до +16 градусов

Погода в Башкирии 24 апреля 2022 года: потепление до +16 градусов

08:00, 24 апр 2022

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какая погода ждет жителей республики, 24 апреля. По предоставленным данным, в целом в регионе будет довольно спокойно. Неблагоприятные погодные условия не прогнозируются.

Метеорологи сообщили, что по Башкирии осадки не ожидаются, однако в южных районах все же пройдет небольшой дождь. Ветер по прогнозу будет восточный, юго-восточный умеренный, днем возможны сильные порывы. Температура воздуха ночью 0,-5°, по югу до +5°, днем +11,+16°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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