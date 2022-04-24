Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Мурат Юсупов

10:42, 24 апр 2022

На Украине во время военной спецоперации погиб уроженец Кигинского района Башкирии Мурат Юсупов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава мунципалитета Зухра Гордиенко.







Юсупов родился в деревне Старомухаметово 13 декабря 2000 года. Два года назад он окончил Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. После этого молодой человек пошел служить по контракту в ряды российских Вооруженных сил.



Службу погибший контрактник проходил в Московской области в городе Наро-Фоминск. Здесь он был назначен на должность механика-радиотелефониста командно-штабной машины танковой армии Западного военного округа.





Информация о дате, времени и месте прощания с погибшим военным, как заявила глава Кигинского района, появится позже.



Напомним, недавно стало известно о гибели во время спецоперации на Украине 39-летнего ефрейтора Артема Мамыкина. Он был ветераном Чеченской кампании, а также принимал участие в освобождении заложников теракта во время мюзикла «Норд-Ост» в Москве в 2002 году.

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