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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Мурат Юсупов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Мурат Юсупов

10:42, 24 апр 2022

На Украине во время военной спецоперации погиб уроженец Кигинского района Башкирии Мурат Юсупов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава мунципалитета Зухра Гордиенко.

Юсупов родился в деревне Старомухаметово 13 декабря 2000 года. Два года назад он окончил Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. После этого молодой человек пошел служить по контракту в ряды российских Вооруженных сил.

Службу погибший контрактник проходил в Московской области в городе Наро-Фоминск. Здесь он был назначен на должность механика-радиотелефониста командно-штабной машины танковой армии Западного военного округа.


Информация о дате, времени и месте прощания с погибшим военным, как заявила глава Кигинского района, появится позже.

Напомним, недавно стало известно о гибели во время спецоперации на Украине 39-летнего ефрейтора Артема Мамыкина. Он был ветераном Чеченской кампании, а также принимал участие в освобождении заложников теракта во время мюзикла «Норд-Ост» в Москве в 2002 году.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Кигинский район Погибшие на Украине
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