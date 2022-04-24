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Сайт МЧС Башкирии атаковали хакеры

Сайт МЧС Башкирии атаковали хакеры

14:04, 24 апр 2022

В ведомстве предупредили о том, что в социальных сетях может появляться недостоверная информация.

В пресс-службе МЧС сообщили о том, что на ведомство периодически совершаются хакерские атаки. Известно, что атаки совершаются на социальные сети службы, в частности, на страницах может публиковаться недостоверная информация по различным событиям.

Ранее был взломан сайт Арбитражного суда Башкирии. В том числе хакерской атаке подвергались суды регионов Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, несмотря на взлом, на сайте судов работала картотека дел. Не грузилась только главная страница сайта.
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Источник: mkset.ru
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