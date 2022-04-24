Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Кильмухаметов

15:17, 24 апр 2022

Сегодня утром, 24 апреля, в Учалинском районе Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Тимуром Кильмухаметовым. О печальном событии рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.







Тимур Радикович родился в Учалах 3 декабря 1999 года. Окончив школу в 2017 году, он решил пойти служить в Вооруженные силы России. В ноябре того же года его призвали на срочную службу, а почти два года спустя он остался служить в армии уже на контрактной основе. В войсках молодой человек служил пулеметчиком спецназа.



Младшего сержанта близкие и родные вспоминают как доброго, светлого и отзывчивого человека.





– Сослуживцы говорили о нем, как о настоящем бойце, сильном и отважном, который всегда был в первых рядах и мог повести за собой людей, – пишут о Кильмухаметове земляки.



У погибшего военного остались родители, младший брат и жена. Известно также, что Кильмухаметов является сыном чиновницы районной администрации Розы Кильмухаметовой. Прощание с ним состоялось в его родном городе. Тимур Радикович был посмертно награжден Орденом Мужества.



Напомним, недавно стало известно о гибели в ходе военной спецоперации на Украине уроженца Кигинского района Башкирии Мурата Юсупова. Ему был всего 21 год.

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Фото: vk.com/uchalyraion