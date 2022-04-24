Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Кильмухаметов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Кильмухаметов

15:17, 24 апр 2022

Сегодня утром, 24 апреля, в Учалинском районе Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Тимуром Кильмухаметовым. О печальном событии рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Тимур Радикович родился в Учалах 3 декабря 1999 года. Окончив школу в 2017 году, он решил пойти служить в Вооруженные силы России. В ноябре того же года его призвали на срочную службу, а почти два года спустя он остался служить в армии уже на контрактной основе. В войсках молодой человек служил пулеметчиком спецназа.

Младшего сержанта близкие и родные вспоминают как доброго, светлого и отзывчивого человека.


– Сослуживцы говорили о нем, как о настоящем бойце, сильном и отважном, который всегда был в первых рядах и мог повести за собой людей, – пишут о Кильмухаметове земляки.

У погибшего военного остались родители, младший брат и жена. Известно также, что Кильмухаметов является сыном чиновницы районной администрации Розы Кильмухаметовой. Прощание с ним состоялось в его родном городе. Тимур Радикович был посмертно награжден Орденом Мужества.

Напомним, недавно стало известно о гибели в ходе военной спецоперации на Украине уроженца Кигинского района Башкирии Мурата Юсупова. Ему был всего 21 год.

Читайте также:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Фадис Аллаяров
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/uchalyraion
Теги: Погибшие на Украине Учалы
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Анаев
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Анаев
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Нухов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Нухов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Халимов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Халимов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: