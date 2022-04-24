Пользователи соцсетей упрекнули жительницу Башкирии из-за поисков биологических родителей

19:04, 24 апр 2022

Уфимка решила разыскать своих биологических родителей и получила упреки со стороны пользователей социальных сетей.



Эльвина Ш. поделилась своей историей в одном из городских сообществ. По ее словам, ее отец бросил семью еще до того, как она появилась на свет. А сама же мама оставила дочку в роддоме сразу после рождения.







Уфимка предполагает, что сейчас ее биологической маме около 40-45 лет. Ей известно, что сейчас она проживает в Черниковке, а также у нее есть муж и дочь.



Эльвина обратилась за помощью к пользователем соцсетей, однако граждане неоднозначно отреагировали на ее идею отыскать родителей. Многие охарактеризовали поступок биологических матери и отца девушки как предательство и посчитали, что затея глупая, так как ничего, кроме разочарования, встреча с родственниками уфимке не принесет.



– Я бы не искала. Зачем? Раз осознанно оставила и живет себе приспокойно, поживает. Нужна бы была, давно нашла бы вас сама, – заявила Анастасия Т.





Однако нашлись и те, кто поддержал Эльвины в ее поисках и пожелал удачи.



– Поступайте так, как вам сердце подсказывает! Никто не знает, какие обстоятельства и причины были у вашей биологической мамы, и никто не знает, почему она вас сама не искала! Желаю вам удачи, – написал Азат Е.

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Фото: Эльвина Ш.