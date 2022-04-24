В Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Фадисом Аллаяровым
20:11, 24 апр 2022
В Башкирии простились с погибшим во время военной спецоперации на Украине уроженцем Бижбулякского района республики ефрейтером Фадисом Аллаяровым. Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава администрации муниципалитета Артур Зарипов.
Церемония прощания погибшим военным состоялась вчера, 23 апреля, на площадке перед Бижбулякским Дворцом культуры.
– К сожалению, гибнут действительно лучшие. Гибнут в первую очередь, потому что никогда не прячутся за спины своих товарищей. Так было и с Фадисом. Он пошел служить добровольно, не смотря на уговоры близких, – написал Аллаярове глава района.
Напомним, сегодня утром, 24 апреля, в Учалинском районе Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Тимуром Кильмухаметовым. Ему было 22 года, он был посмертно награжден Орденом Мужества.