В Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Фадисом Аллаяровым

20:11, 24 апр 2022

В Башкирии простились с погибшим во время военной спецоперации на Украине уроженцем Бижбулякского района республики ефрейтером Фадисом Аллаяровым. Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава администрации муниципалитета Артур Зарипов.







Церемония прощания погибшим военным состоялась вчера, 23 апреля, на площадке перед Бижбулякским Дворцом культуры.



– К сожалению, гибнут действительно лучшие. Гибнут в первую очередь, потому что никогда не прячутся за спины своих товарищей. Так было и с Фадисом. Он пошел служить добровольно, не смотря на уговоры близких, – написал Аллаярове глава района.





Напомним, сегодня утром, 24 апреля, в Учалинском районе Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Тимуром Кильмухаметовым. Ему было 22 года, он был посмертно награжден Орденом Мужества.

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Фото: vk.com/arturzaripov74