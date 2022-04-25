Погода в Башкирии 25 апреля 2022 года: потепление
08:00, 25 апр 2022
В начале недели Башкирию ждет очередное потепление, сообщили синоптики республики.
По данным Башгидромета, сегодня - в день Светлой Пасхи, в регионе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый.
Температура воздуха днем +12,+17 градусов.
25 апреля местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый.
Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, днем +13, +18 градусов.
26 апреля местами вновь пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый.
Температура воздуха ночью +3, +8 градусов. Днем +15, +20 градусов.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.bashinform.ru