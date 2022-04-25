Погода в Башкирии 25 апреля 2022 года: потепление

08:00, 25 апр 2022

В начале недели Башкирию ждет очередное потепление, сообщили синоптики республики.



По данным Башгидромета, сегодня - в день Светлой Пасхи, в регионе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый.



Температура воздуха днем +12,+17 градусов.







25 апреля местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый.



Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, днем +13, +18 градусов.



26 апреля местами вновь пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый.



Температура воздуха ночью +3, +8 градусов. Днем +15, +20 градусов.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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