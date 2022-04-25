Школьник из Башкирии смастерил из бумаги и картона копию собора Василия Блаженного
08:43, 25 апр 2022
В Туймазах девятиклассник Никита Толстов смастерил из бумаги и картона копию собора Василия Блаженного.
Его конструкция в высоту составила два метра. Над изготовлением собора юноша трудился год, израсходовал около пяти тысяч рублей на покупку материалов, в том числе цветную офисную бумагу.
По словам умельца, такой готовый храм может стоить до 100 тысяч рублей.
В планах школьника – изготовить из оригами в натуральную величину Кубок европейских чемпионов и копию Храма Спаса на Крови.
Об удивительной поделке девятиклассника рассказал «Туймазинский вестник».
Источник:
i-gazeta.com
Фото: tuvest
Читайте также
Экономика в Башкирии
В России хотят запустить производство каменной туалетной бумаги
Потребитель в Башкирии
В Башкирии резко выросли дефицит и цены на офисную бумагу
Это интересно
История Воскресенского кафедрального собора в Уфе
Происшествия в Башкирии
Полиция Уфы разыскивает злоумышленника, который ограбил собор Рождества Богородицы