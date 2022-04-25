Школьник из Башкирии смастерил из бумаги и картона копию собора Василия Блаженного

08:43, 25 апр 2022

В Туймазах девятиклассник Никита Толстов смастерил из бумаги и картона копию собора Василия Блаженного.



Его конструкция в высоту составила два метра. Над изготовлением собора юноша трудился год, израсходовал около пяти тысяч рублей на покупку материалов, в том числе цветную офисную бумагу.



По словам умельца, такой готовый храм может стоить до 100 тысяч рублей.



В планах школьника – изготовить из оригами в натуральную величину Кубок европейских чемпионов и копию Храма Спаса на Крови.



Об удивительной поделке девятиклассника рассказал «Туймазинский вестник».

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Фото: tuvest