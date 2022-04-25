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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илья Корзников

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илья Корзников

09:34, 25 апр 2022

На Украине во время военной спецоперации погиб уроженец Дуванского района Башкирии Илья Корзников. Печальное известие сообщил на своей личной странице в социальных сетях глава муниципалитета Фаиль Мухамадеев.

Илья Игоревич – выпускник Рязанского Высшего воздушно-десантного командного училища. Службу молодой военный нес в городе Прохладный, что в Кабардино-Балкарии.

– Илья Корзников – настоящий Герой, который навсегда останется для нас всех примером мужества и отваги, верности своему долгу. Вечная память! – написал о нем Мухамадеев.


Церемония прощания с Корзниковым состоится сегодня, 25 апреля, в 11:30 на площади перед Ярославским СДК.

Напомним, недавно в Башкирии простились с погибшим во время военной спецоперации на Украине уроженцем Бижбулякского района республики ефрейтером Фадисом Аллаяровым. Он был родом из деревни Тулубаево.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/failmuhamadeev
Теги: Дуванский район Погибшие на Украине
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