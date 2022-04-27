Погода в Башкирии 27 апреля 2022 года: грозы и +25 градусов

08:06, 27 апр 2022

Башгидрометцентр сообщил о характере погоды на ближайшие два дня по республике. По информации синоптиков, в регионе 27 и 28 апреля потеплеет до +25°.







27 апреля местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах будет гроза. Ветер южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +20,+25°.



28 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, по югу республики без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +15,+20°, по югу республики до +25°.

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