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В Башкирии в конце апреля температура воздуха упадет почти до нуля

В Башкирии в конце апреля температура воздуха упадет почти до нуля

09:38, 27 апр 2022

В конце апреля в Башкирии прогнозируется похолодание до +2°. Тем не менее, по информации метеорологического ресурса «Gismeteo», последний день месяца выдастся довольно теплым.

По данным синоптиков Башгидромета, 29 апреля, в разных районах республики пройдут небольшие дожди, ожидается северо-западный умеренный ветер. Ночь выдастся прохладной – +1,+6°, на юго-востоке до +11°. А вот днем уже станет ощутимо теплее – +10,+15°, по юго-востоку +16,+21°.

30 апреля, как прогнозируют специалисты «Gismeteo», стоит ждать переменной облачности, хотя осадков не предвидится, а ветер будет северо-восточный. Несмотря на отсутствие дождей, самый конец апреля ожидается холодным: ночью столбики термометров опустятся до +2°, а днем температура воздуха составит +13°.


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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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