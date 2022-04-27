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Глава Башкирии рассказал, будут ли в Башкирии продлены майские праздники

Глава Башкирии рассказал, будут ли в Башкирии продлены майские праздники

09:46, 27 апр 2022

Глава Башкирии рассказал, будут ли в республике продлены майские праздники. Информацию о том, станут ли 5 и 6 мая выходными руководитель региона поведал на встрече с журналистами региональных СМИ.

К сожалению для некоторых граждан, 5 и 6 мая 2022 года, как заявил Хабиров, все-таки останутся рабочими. К слову, продолжительность рабочего 6 числа сокращаться не будет.

Напомним, недавно Минтруд Башкирии рассказал, что в связи с праздниками Весны и Труда (1 мая), Ураза-байрам (2 мая) и Днем Победы (9 мая) жителей республики в мае ждет восемь выходных дней: с 1 по 4 числа, а также с 7 по 10.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: pulse.mail
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