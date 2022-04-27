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В Башкирии семьи в которых воспитываются 7 детей получат медаль за доблесть и 100 тысяч рублей

В Башкирии семьи в которых воспитываются 7 детей получат медаль за доблесть и 100 тысяч рублей

11:19, 27 апр 2022

В Башкирии семьи, которые воспитывают семерых и более детей, могут получить медаль «Родительская доблесть». Соответствующие изменения в закон «О государственных наградах и почетных званиях РБ» планируют внести депутаты Госсобрания республики, сообщает издание Башинформ..

«В число награждаемых войдут родители семерых и более детей, а также опекуны и попечители, в том числе приемные родители и патронатные воспитатели, принявшие в семью семерых и более несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Медаль „Родительская доблесть“ была учреждена в Башкортостане в 2014 году. Ежегодно в нашей республике этой высокой награды удостаиваются десять семей по представлению органов местного самоуправления. Это семьи, которые ведут здоровый и активный образ жизни, занимаются спортом и творчеством и своим примером способствуют укреплению в обществе традиционных семейных ценностей», — отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.


Он также напомнил, что награжденные медалью «Родительская доблесть» получают денежную премию в размере 100 тысяч рублей, которая не облагается налогом и выплачивается в полном объеме.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
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