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Погода в Башкирии 28 апреля 2022 года: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Башкирии 28 апреля 2022 года: объявлено штормовое предупреждение

08:00, 28 апр 2022

В последний четверг апреля погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз. В республике объявили штормовое предупреждение.

Синоптики сообщают, что завтра в Башкирии ожидается резкое усиление ветра: порывы достигнут 18 метров в секунду. По шкале Бофорта это очень сильный ветер, который может приводить к падению небольших деревьев. Также в республике прогнозируются сильные дожди.

Жителей настоятельно просят оставаться дома при ухудшении погоды и закрыть окна. Если оказались на улице — спрятаться в подъезде, либо магазине.

Температура воздуха завтра в Башкирии достигнет 18 градусов выше нуля. Ночью будет холодно — всего до 3 градусов выше нулевой отметки.

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Источник: news102.ru
Фото: из открытых источников
Теги: погода
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