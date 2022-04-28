Ограничат ли в Башкирии продажу алкоголя на майские праздники

18:39, 28 апр 2022

Власти рассказали, будет ли введены ограничения на продажу алкоголя в Башкирии на период майских праздников. Информацией поделилась пресс-служба Курултая республики.







Ранее Минтруд Башкирии рассказал, что в связи с праздниками Весны и Труда (1 мая), Ураза-байрам (2 мая) и Днем Победы (9 мая) жителей республики в мае ждет восемь выходных дней: с 1 по 4 числа, а также с 7 по 10.



И, как рассказали нам сотрудники пресс-службы регионального Государственного собрания, никаких ограничений по продаже спиртного в данный период не планируется.



Напомним, недавно глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, будут ли в республике продлены майские праздники. Руководитель региона пояснил, станут 5 и 6 мая выходными днями.

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Фото: из открытых источников