Ограничат ли в Башкирии продажу алкоголя на майские праздники
18:39, 28 апр 2022
Власти рассказали, будет ли введены ограничения на продажу алкоголя в Башкирии на период майских праздников. Информацией поделилась пресс-служба Курултая республики.
Ранее Минтруд Башкирии рассказал, что в связи с праздниками Весны и Труда (1 мая), Ураза-байрам (2 мая) и Днем Победы (9 мая) жителей республики в мае ждет восемь выходных дней: с 1 по 4 числа, а также с 7 по 10.
И, как рассказали нам сотрудники пресс-службы регионального Государственного собрания, никаких ограничений по продаже спиртного в данный период не планируется.